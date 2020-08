Tineri prinși în flagrant, cu droguri, în Galați. Opt percheziții domiciliare au realizat polițiștii

08:20

Un incendiu masiv s-a produs în Chitila, lângă o fostă groapă de gunoi. Autoritățile sunt în alertă. Este pericol de explozie la Chitila, acolo unde a izbucnit un incendiu. Focul a mistuit o suprafață de 7.000 de metri pătrați, unde se aflau stive de mase plastice, gunoi menajer și vegetație uscată. Flăcările au cuprins și […]