VIDEO Un avion al Air India s-a rupt în două la aterizare; cel puţin doi morţi şi 35 de răniţi

16:40

Jucătoarea olandeză de tenis Kiki Bertens, numărul şapte mondial, a anunţat, vineri, că s-a retras de la turneul US Open din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Acesta anunţ vine după ce spaniolul Rafael Nadal, numărul doi mondial şi campionul en titre la Flushing Meadows, şi liderul mondial la feminin, australianca Ashleigh Barty, au anunţat şi ei că nu doresc să călătorească la New York pentru turneul de Mare Şlem sau pentru turneul Western & Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York.''După ce am cântărit mult timp am decis să nu merg în State pentru Cincinnati şi US Open'', a precizat olandeza de 28 de ani pe Instagram.''Situaţia legată de COVID-19 este încă îngrijorătoare, iar sănătatea tuturor şi controlul asupra acestui virus sunt prioritare'', a mai spus Bertens.În Statele Unite numărul cazurilor pozitive se apropie de cinci milioane, iar aproape 160.000 de persoane şi-au pierdut viaţa, precizează ReutersOrganizatorii turneului US Open (Federaţia americană - USTA) vor crea o bulă securizată în New York pentru organizarea turneului cu începere din 31 august, fără spectatori, dar preocupările rămân în legătură cu posibilitatea ca jucătorii să intre într-o carantină obligatorie la revenirea din SUA.Britanicul Andy Murray, care a câştigat titlul la US Open în 2012, a anunţat luni că jucătorii care vor merge la New York au nevoie de o asigurare că nu vor fi obligaţi să intre în carantină la revenirea în Europa.''Prim-ministrul nostru a indicat ieri că va trebui să intrăm într-o carantină de 14 zile la revenirea din State. Bineînţeles că respectăm acest lucru ca echipă, dar ar afecta pregătirile pentru turneele de zgură de la Roma şi Paris (Roland Garros). Sper ca situaţia să ia în curând o turnură pozitivă şi doresc multă sănătate tuturor'', a mai transmis Bertens.Turneul de la Roma va debuta pe 20 septembrie, iar cel de la Roland Garros va începe o săptămână mai târziu.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)