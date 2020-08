Cătălin Moroșanu candidează pentru o funcție de consilier la Galați. Care este cel mai mare vis al sportivului

12:00

George Pian, verișor al regretatului lider al Duduienilor, a vorbit despre noaptea în care Emi a fost ucis. Tânărul a explicat în detaliu care a fost „scânteia" care a dus la o crimă. După ce în mediul online s-au vehiculat fel și fel de informații despre noaptea în care liderul Duduienilor a fost ucis, unul