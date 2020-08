Povestea familie de romani obligata sa se izoleze in camera de hotel din Grecia

Familia unei romance aflata in vacanta in Grecia a fost obligata sa isi petreaca sejurul in camera de hotel dupa ce, in urma unei indigestii, fiica femeii a fost considerata suspecta de COVID-19, desi nu prezenta niciunul dintre simptomele asociate bolii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro