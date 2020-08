Tătaru, despre DSP Bucureşti: Am vrut ca evaluarea instituţiei să fie continuată de secretarul de stat Oprea

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti, Oana Nicolescu, rămâne în funcţie până la finalizarea evaluării demarate în instituţie, când vor fi luate noi decizii.Întrebat de ce directorul DSP Bucureşti se află încă în funcţie şi după preluarea coordonării acesteia de către secretarul de stat general maior medic Ionel Paul Oprea, ministrul Tătaru a explicat că evaluarea desfăşurată în instituţia din Bucureşti este încă în desfăşurare."Am considerat că generalul Oprea, cu pregătirea militară, poate da rigoarea necesară. (...) Încă nu am terminat evaluarea. Am vrut ca evaluarea să fie continuată de secretarul de stat Oprea pentru a vedea toate aspectele. Acolo sunt câteva probleme vizavi de decontarea serviciilor de testare la care a apelat DSP la diverse laboratoare. Când va fi gata această evaluare, vom lua şi alte decizii. Laboratoare care au efectuat servicii în programul naţional de testare primeau pentru fiecare test lucrat 200 de lei. Acest cost trebuia să fie cuantificat de DSP care făcea un decont către Ministerul se Sănătăţii şi se elibera acea filă de buget pentru a se putea face plata către laboratoare. Noi am alocat DSP Bucureşti încă din februarie suma de 51 de milioane de lei pentru a putea face aceste deconturi. (...) Când am început evaluarea la DSP Bucureşti în urmă cu două săptămâni, a fost în urma sesizării (n.r. de neplată) a unui laborator privat", a explicat vineri ministrul Tătaru la Digi 24.El a precizat că DSP Bucureşti, cu 250 de lucrători, "poate fi funcţional", fiind necesară "doar o coordonare".Tătaru a explicat că la nivelul Ministerului Sănătăţii există o comisie, formată din şefi ai unor direcţii, care are "misiunea ca în următoarea lună să reorganizeze Direcţiile de Sănătate Publică, pe aceeaşi structură liniară, de sus până jos, cu toate direcţiile din minister şi să existe o colaborare şi un control permanent asupra activităţii din teritoriu".Secretarul de stat general maior medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, în urma unei decizii a ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, anunţată vineri. AGERPRES/(A, AS - autor: Livia Popescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dãdârlat)

