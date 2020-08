Ce se aude de marea revenire a soților din Blăgești la Acces Direct: „După ce vor ieși din carantină…”

14:40

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Galați au efectuat opt percheziţii domiciliare, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de introducere în ţară fără drept de droguri de risc și trafic de droguri de risc și mare risc. Trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. Perchezițiile au avut […]