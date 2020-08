Fotbal: Zenit Sankt Petersburg a cucerit Supercupa Rusiei

22:30

Un nou proiect dezvoltat de cineastul mexican Guillermo del Toro va fi ecranizat de platforma de streaming Netflix, care a anunţat vineri că va lansa în 2021 lungmetrajul de animaţie "Trollhunters: Rise of the Titans", informează indiewire.com.Guillermo del Toro a dezvăluit că acest film va reprezenta o încheiere oficială a trilogiei sale de televiziune "Tales of Arcadia", care include serialele "Trollhunters", "3Below" şi "Wizards". Cel mai recent opus din această trilogie TV, "Wizard", are premiera vineri pe platforma Netflix.Netflix a publicat cu această ocazie şi sinopsisul oficial al viitorului film animat. "Arcadia poate să pară ca un oraş obişnuit, dar se află în centrul unor intrigi magice şi mistice, din cauza cărora devine fundalul în care se poartă multe bătălii între creaturi din alte lumii, precum troli, extratereştri şi vrăjitori. Eroii din serialele de succes 'Trollhunters", '3Below' şi 'Wizards' fac echipă în cea mai epică dintre aventurile lor şi trebuie să lupte împotriva Ordinului Arcane pentru a controla vraja care îi uneşte pe toţi", se afirmă în comunicatul publicat de Netflix.Noul film va fi regizat de Johane Matte, Francisco Ruiz Belasco şi Andrew L. Schmidt, pe baza unui scenariu scris de Marc Guggenheim, Dan Hageman şi Kevin Hageman.Guillermo del Toro va fi unul dintre producătorii executivi ai lungmetrajului.Vocile personajelor din distribuţia filmului "Trollhunters: Rise of the Titans" aparţin unor actori celebri, precum Emile Hirsch, Alfred Molina, Steven Yeun, Diego Luna, Kelsey Grammer şi Nick Frost. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dãdârlat)