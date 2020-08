Ce a pățit o femeie de 28 de ani e greu de imaginat! Nu a crezut că se poate infecta dar după 69 de zile de comă a căzut cerul pe ea: ”Uitați unde sunt acum!”

17:40

Încă din startul pandemiei de coronavirus, oamenii de știință au început studii complexe dorind să afle ce persoane sunt mai predispuse la virus, dar și cum funcționează acesta ca într-un final să dezvolte un vaccin. Una dintre cele mai importante descoperiri este legată de grupa de sânge. La început, cercetătorii din Wuhan și Shenzen au […] The post Românii care au această grupă de sânge sunt mai expuși la coronavirus. Ultima descoperire a cercetătorilor appeared first on Cancan.ro.