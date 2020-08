Povestea unei familii îndurerate din Prahova! Au stat cu mortul neîngropat 30 de zile pentru a dovedi că nu a decedat de COVID-19

20:50

În Casa Puterea Dragostei a venit un artist despre care e imposibil ca tinerele domnișoare să nu fi auzit! Lansat în lumea manelelor de nimeni altul decât Florin Salam, Găbiță de la Craiova, căci despre el este vorba, s-a încumetat în această nouă experiență și este gata să-și găsească jumătatea. Găbiță de la Craiova este […] The post Un celebru manelist a intrat în casa Puterea Dragostei! Cine este noul „Casanova” care le-a luat mințile domnișoarelor appeared first on Cancan.ro.