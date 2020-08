Cum își șantaja Emi Pian victimele! Convorbirea dintre interlop și un martor care nu i-a plătit la timp dobânzile

21:10

Un Boeing 737 al companiei companiei Air India s-a prăbușit la aterizare, vineri în jurul orei locale 19:00, în statul indian Kerala (sud-estul Indiei). Din primele imagini filmate de la fața locului, se pare că avionul s-a rupt în două la aterizarea pe aeroportul Kozhikode. Din fericire aeronava nu a luat foc. Presa locală scrie […] The post Un avion cu peste 180 de persoane s-a făcut praf la aterizare în India. Cel puțin trei morți și 100 de dispăruți appeared first on Cancan.ro.