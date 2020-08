Interlopii s-au tăiat din nou. Un bărbat din clanul Olteanu l-a înjunghiat pe finul lui Florin Salam

23:30

În plină pandemie de coronavirus, televiziunea din Pache Protopopescu pregătește un nou sezon al reality-show-ului de succes ”Ferma”. Condițiile impuse de echipa de producție au fost drastice, dar nu pentru toată lumea… Diva de la Monaco se pare că a avut parte de un tratament special. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații savuroase din culisele […] The post Cum funcționează “Ferma” de la Pro TV în pandemie. Concurenții au fost carantinați la hotel, iar Mihaela Rădulescu are parte de… appeared first on Cancan.ro.