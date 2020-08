Cât te costă o zi de plajă, în Costinești. Cu suma asta ai putea lejer să te distrezi în stațiuni de lux din străinătate!

09:20

Cristina Ciobotaru își face de cap cu ajutorul pensulei și al vopselelor. Și o geacă din denim poate fi transformată într-un obiect vestimentar unic și plin de personalitate. Gecile sunt pictate manual și sunt dedicate tuturor celor care doresc să iasă în evidență printr-o creație artistică originală și unică.