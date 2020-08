Avertisment ANM. Alertă meteo cu efect imediat! Mai multe județe din România, sub cod galben de vreme severă

11:50

În această seară, de la ora 22:00, Liga Campionilor revine în acțiune cu două meciuri tari: Bayern – Chelsea și Barcelona – Napoli. La Munchen, disputa va fi condusă la centru de românul Ovidiu Hațegan!