Ciclism: Polonezul Kaczmarek a câştigat Turul Ţinutului Secuiesc; Serghei Ţvetcov, clasat al doilea

Filmul australian "Babyteeth: Prima iubire", de Shannon Murphy, a primit Trofeul "Transilvania", sâmbătă, la Gala TIFF."Babyteeth" spune povestea unei adolescente, Milla, care are probleme grave de sănătate. Când se îndrăgosteşte de Moses, un traficant, părinţilor Millei le pică cerul în cap. Dar prima iubire adevărată îi readuce fetei dragostea de viaţă şi nimic altceva nu mai contează. Milla le va arăta în curând tuturor cum trăieşti când nu mai ai nimic de pierdut. Ce ar fi putut fi un dezastru pentru familie devine pe neaşteptate o şansă la izbăvire şi la atingerea graţiei în gloriosul haos al vieţii. Gala Festivalului Internaţional de Film "Transilvania" a avut loc în aer liber, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. De la începutul evenimentului, mai mulţi actori independenţi au protestat, cu pancarte, în jurul zonei desemnate manifestării, faţă de situaţia actuală din cultură. "Aş vrea să spun şi să întăresc ceea ce ei au scris pe acele pancarte, şi anume că întreaga cultură independentă, întreg sectorul independent are nevoie de sprijin, trebuie ajutat. TIFF-ul e o manifestare care are deja un statut şi o greutate pe harta evenimentelor culturale ale ţării, dar aceşti oameni care nu sunt salariaţi la stat, nu au protecţia de care au parte alţi actori şi alţi tehnicieni, trebuie să fie ajutaţi şi trebuie să fie înţeleşi", a spus preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, pe scenă. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOAflat la Gală, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus că va discuta cu reprezentanţi ai artiştilor după data de 15 august. Mai mult, el a vorbit de eforturile de a crea cadrul pentru acordarea a 4% din profiturile Loteriei Române către sectorul cinematografic. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Este datoria mea să dau de aici un semnal optimist pentru filmul românesc", a spus ministrul.Gala TIFF a găzduit recitaluri susţinute de Surorile Osoianu şi Marina Voica. Premiile TIFF 2020 sunt următoarele:Premiul Juriului Tinerilor Francofoni: "Adoration/ Adoraţie", în regia lui Fabrice du WelzMenţiuni speciale "Alex. Leo Şerban": actorul Cristi Popa, proiectul de carte "Peste graniţă. Cinemaul românesc în context transnaţional", de Victor MorozovBursa "Alex. Leo Şerban": Alexandra Tănăsescu cu proiectul online independent culturaladuba.roPremiile "Transilvania Pitch Stop": Servicii de post-producţie oferite de Chainsaw Europe, în valoare de 25.000 de euro - proiectul "Panopticon", regizat de George Sikharulidze, produs de Vladimer Katcharava - 20 Steps Productions (Georgia); Premiul Transilvania Pitch Stop, oferit cu sprijinul Dacin Sara, în valoare de 3.500 de euro - "Blue Banks", regizat de Andreea Cristina Borţun, produs de Gabriela Suciu-Pădureţu (Atelier de Film); Eurimages Coproduction Development Award, în valoare de 20.000 de euro - "Kretsul", regizat de Alexandra Likhacheva, produs de Anna Shalashina - WISH Media (Rusia)Premiul FIPRESCI: "Totul nu va fi bine", de Adrian Pîrvu, Helena MaksyomPremiul Publicului: "Babyteeth: Prima iubire", de Shannon Murphy (Australia)Premiul Publicului pentru cel mai popular film din secţiunea "Zilele Filmului Românesc": "Şi atunci ... ce este libertatea?", de Andrei ZincăPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru scurtmetraj: "Amar", de Sarra TsorakidisMenţiunile juriului Zilele Filmului Românesc pentru scurtmetraj: "Bilet de iertare", de Alina Şerban şi "Moartea şi cavalerul", de Radu GaciuPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Debut: "Urma", de Dorian BoguţăMenţiunea specială "Zilele Filmului Românesc": "Ivana cea Groaznică", de Ivana MladenovicPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Lungmetraj: "Acasă", de Radu CiorniciucPremiul pentru cea mai bună interpretare: Evgeniya Gromova, pentru rolul din "Fidelitate", de Nigina Sayfullaeva (Rusia)Premiul special al juriului: "Sora", de Svetla Tsotsorkova (Bulgaria)Premiul de excelenţă al festivalului: Maria PloaePremiul pentru regie: Tim Mielants, pentru "Patrick" (Belgia) şi Xinyuan Zheng Lu, pentru "Norul din camera ei" (China)Trofeul "Transilvania": "Babyteeth/Prima iubireFestivalul internaţional de Film"Transilvania" se încheie duminică. În contextul pandemiei SARS-CoV-2, proiecţiile de film din cadrul ediţiei de anul acesta a TIFF au avut loc exclusiv în aer liber. Spectatorii au fost supuşi triajului epidemiologic pentru a avea acces în spaţiul de eveniment - li s-a luat temperatura cu termometrul electronic sau prin intermediul body scannerelor, au purtat măşti de protecţie pe toată durata manifestării, iar dispensere cu dezinfectat au fost aşezate la intrare. De asemenea, scaunele spectatorilor au fost aşezate la distanţă de 1,5 metri. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: George Onea, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: TIFF/Facebook