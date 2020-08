Polonia: Manifestaţii de susţinere după arestarea unei activiste LGBT

Mii de persoane au protestat sâmbătă în toată Polonia în semn de solidaritate cu comunitatea LGBT, precum şi împotriva brutalităţii poliţiei, după arestarea unei activiste a acestei minorităţi la Varşovia şi reţinerea a 48 de protestatari care au încercat să se opună acestei arestări, transmite AFP. Foto: (c) Agencja Gazeta/via REUTERSPersoanele reţinute au participat vineri seară la o încăierare cu poliţia, în încercarea de a împiedica arestarea activistei LGBT cunoscută sub numele de Margot, după decizia instanţei ca aceasta să rămână în detenţie preventivă timp de două luni.Cea mai mare demonstraţie a avut loc în centrul Varşoviei, unde s-au adunat câteva mii de persoane, dintre care mai mulţi purtau steaguri sau umbrele în culorile curcubeului. Foto: (c) Agencja Gazeta/via REUTERS"Ne întâlnim pentru a protesta împreună împotriva violenţei şi a homofobiei sistemice", au declarat într-un comunicat organizatorii, o coaliţie a grupurilor pentru apărarea drepturilor homosexualilor."'Empatie, solidaritate, acţiune!" putea fi citit pe una din pancarte, în timp ce unii protestatari scandau lozinci împotriva poliţiei iar alţii strigau "Nu vei merge niciodată singură!", cu referire la activista arestată.La Lublin, un oraş situat la sud-est de capitală şi care s-a declarat "zonă liberă LGBT", un grup mic de protestatari, format în majoritate din tineri, s-a adunat în faţa clădirii Parchetului local. "Gay din naştere, mândri prin alegere" şi "Solidaritatea este arma noastră" se putea citi pe bannere. Protestatarii purtau genţi şi baloane în culorile curcubeului."Ne-am săturat de acest guvern", a declarat Julia, în vârstă de 17 ani, care a refuzat să îşi dezvăluie numele de familie de teama represaliilor.Doar 29% din polonezi susţin căsătoria homosexuală, potrivit unui sondaj realizat de institutul CBOS în 2019.În timpul campaniei electorale pentru scrutinul prezidenţial din iulie, conservatorii aflaţi la guvernare în Polonia, o ţară profund catolică, au folosit pe scară largă retorica anti-LGBT provocând proteste din partea instituţiilor internaţionale.Preşedintele conservator Andrzej Duda, care a fost reales, a comparat "ideologia LGBT" cu "neo-bolşevismul". La depunerea jurământului de către acesta joi în parlament, parlamentarii de stânga au purtat culorile steagului curcubeu, devenit o emblemă anti-guvernamentală în Polonia, în special în ultimele luni. Foto: (c) Lewica/Handout via REUTERSSăptămâna aceasta poliţia poloneză a condamnat trei persoane pentru profanarea statuilor şi atacarea sentimentelor religioase, după ce activiştii au drapat mai multe monumente din Varşovia, inclusiv unul reprezentându-l pe Iisus Hristos, cu steaguri LGBT. Foto: (c) Agencja Gazeta/via REUTERSMargot, a cărei arestare vineri a provocat confruntarea cu poliţia, a fost adusă în faţa instanţei sub identitatea sa masculină. Ea este acuzată că a deteriorat în iunie o autoutilitară cu inscripţii homofobe din Varşovia şi că a îmbrâncit o voluntară ce lucra pentru o fundaţie ce se opune avorturilor, proprietară a vehiculului.Autoutilitara asociaţiei ce se opune avorturilor "Fundaţia pro-dreptul la viaţă" circulă frecvent în centrul Varşoviei, acoperită cu afişe în care se face legătura între homosexualitate şi pedofilie. În timpul încăierării de vineri au fost arestate 48 de persoane.Arestarea lui Margot a stârnit proteste din partea opoziţiei şi a instituţiilor internaţionale."Solicit eliberarea imediată a activistei LGBT Margot (...). Decizia de a fi deţinută timp de 2 luni transmite un semnal foarte înfricoşător pentru libertatea de exprimare şi drepturile persoanelor LGBT în Polonia" a scris sâmbătă, pe Twitter, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic."Mi-ar plăcea să văd criminali periculoşi urmăriţi cu aceeaşi ardoare cu care sunt urmăriţi activiştii" a declarat vineri Hanna-Gill Piatek, o parlamentară de stânga prezentă la manifestaţie. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)

