Barcelona și Bayern Munchen au făcut spectacol în optimile Champions League și se vor duela la Lisabona pentru un loc în semifinale!

17:00

Deși până acum era adeptul cluburilor de lux și opulenței la orice pas, în acest an, din cauza pandemiei, Dorian Popa a ales să-și celebreze ziua de naștere acasă, la piscină, în compania familiei și a prietenilor săi. Pandemia de COVID-19 din România le-a dat multe bătăi de cap vedetelor de la noi, care până […] The post Dorian Popa, aniversare fără lux și opulență. Cum este sărbătorit artistul, în plină pandemie: „Cel mai important este” appeared first on Cancan.ro.