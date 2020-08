Discuție halucinantă între manelistul Biju și polițistul care l-a amendat: ”Să moară familia mea dacă nu te…” VIDEO

22:00

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilităţi din municipiul Huşi a intrat în carantină, timp de 16 zile. Decizia a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui pentru că în centru există 76 de angajaţi şi beneficiari confirmaţi cu noul coronavirus. Conform spuselor reprezentanţilor Instituţiei Prefectului Vaslui, testările în […]