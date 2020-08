În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 41 de noi decese şi 1.145 de infectări cu COVID-19

17:20

Au apărut primele imagini cu omul de afaceri rus care deţinea vasul Rhosus, aflat sub pavilion moldovenesc. În 2013, nava deţinută de Igor Grechushkin transporta 2750 de tone de nitrat de amoniu spre Mozambic, dar încărcătura a fost sechestrată în portul din Beirut Atunci, omul de afaceri rus şi-a abandonat nava şi echipajul acesteia. Afaceristul a fost reţinut pentru aproape un an. Igor Grechushkin s-ar afla, potrivit mai multor surse, în oraşul Limassol din Cipru Nava Rhosus, aflată sub pavili...