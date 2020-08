Scene ULUITOARE la căpătâiul lui Emi Pian! Sorin Copilul de Aur a căzut în genunchi în timp ce cânta + Interlopii au ”aruncat” cu bani VIDEO

23:40

Pandemia de coronavirus a stârnit numeroase reacții în spațiul public și au apărut foarte multe semne de întrebare legate de evoluția virusului, dar și legate de cât este el de letal. Specialiștii au dat verdictul: se moare cu sau de coronavirus? Ligia Barbarii, șefa Laboratorului de Genetică de la Institutul de Medicină Legală a explicat […] The post Specialiștii au spus adevărul. Se moare sau nu din cauza coronavirusului? „Se poate întâmpla ca…” appeared first on Cancan.ro.