Coronavirus/ Satul Greci din judeţul Olt - în carantină începând de la ora 19,00

Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a declarat duminică, după criticile din spaţiul public că forţele de ordine au scăpat situaţia de sub control în ultimele zile, că poliţiştii şi jandarmii au luat măsuri graduale şi concrete de prevenire, "astfel încât astăzi să nu vorbim de victime omeneşti, de scandaluri sau de tulburarea gravă a ordinii publice".Monica Dajbog a susţinut duminică o declaraţie de presă, după ce jandarmii şi poliţiştii au fost acuzaţi în spaţiul public că au scăpat situaţia de sub control, fiind criticată şi prezenţa masivă a forţelor de ordine la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emi Pian."Conducerea MAI vrea să adreseze mulţumiri efectivelor care au acţionat în ultimele zile pentru protejarea cetăţenilor din întreaga ţară într-un context extrem de dificil. Structurile MAI sunt întotdeauna acolo unde este nevoie pentru a proteja cetăţenii, fie că vorbim de mitinguri ad-hoc, evenimente sportive, culturale, religioase, evenimente private sau alte tipuri de procesiuni. Fiecare aglomerare de oameni presupune anumite riscuri, dar de fiecare dată structurile MAI au acţionat astfel încât să reducă aceste riscuri, iar oamenii să nu aibă de suferit", a spus ea. Monica Dajbog a explicat că efectivele MAI au luat măsuri graduale şi concrete de prevenire, "astfel încât astăzi să nu vorbim de victime omeneşti, de scandaluri sau de tulburarea gravă a ordinii publice"."Aşa cum ştiţi, în ultimele zile, în spaţiul public, structurile MAI au fost ţinta unor critici, anumite persoane încercând să acrediteze ideea că lucrurile nu sunt eficient gestionate şi că poliţiştii şi jandarmii ar putea scăpa situaţia de sub control. În ciuda criticilor din spaţiul public, efectivele MAI au demonstrat că au capacitatea de a gestiona eficient situaţia şi, datorită modului în care au acţionat, nu s-a produs niciun incident semnificativ. Colegii noştri au luat măsuri graduale şi concrete de prevenire, astfel încât astăzi să nu vorbim de victime omeneşti, de scandaluri. Jandarmeria şi Poliţia au la îndemână metode specifice pentru a ajunge la un rezultat bun. Criticile din spaţiul public pot fi constructive dacă sunt realizate cu bună credinţă. Întotdeauna ne-am autosesizat, dacă a fost necesar. Ordinea publică a fost păstrată şi nu am avut situaţii de risc pentru oameni, ceea ce demonstrează că poliţiştii şi jandarmii şi-au făcut datoria. Persoanele care nu au respectat reglementările legale au fost desigur sancţionate. Suntem aici pentru a proteja cetăţenii României şi nu vom tolera încălcarea legilor", a adăugat reprezentantul MAI.Cosmin Andreica, liderul sindicatului poliţiştilor Europol, a declarat recent că există o "frustrare" în rândul poliţiştilor în legătură cu prezenţa forţelor de ordine la priveghiul interlopului Emi Pian."Ţin să vă mărturisesc că, inclusiv pe grupurile de poliţişti, a fost o mâhnire după ziua de ieri, a fost o frustrare şi a fost o revoltă din partea poliţiştilor. A fost inacceptabil să vedem acel 'spectacol', în care zeci de membri ai forţelor de ordine n-au făcut altceva decât să asigure protecţia unei familii de interlopi. Întrebare mea este ce încearcă autorităţile să transmită prin astfel de gesturi? Am văzut că autorităţile le-au pus la dispoziţie celor care participă la această ceremonie măşti şi dezinfectant, în condiţiile în care ei în continuare încalcă legea, fiind un număr mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, aşa cum a fost el denumit. Noi suntem nemulţumiţi şi frustraţi de această atitudine, pentru că în momentul în care colegii noştri vor fi puşi în situaţia de a aplica legea, cetăţenii le vor arunca în faţă aceste exemple", a spus Cosmin Andreica. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)