Scene de groază într-o comună din Dâmbovița. Doi indivizi au atacat polițiștii veniți să aplaneze o situație conflictuală

14:10

Manelistul Costel Biju a surprins pe toată lumea după o discuție deloc încinsă cu polițistul care l-a amendat, dar în care îl amenință, calm și fără ocolișuri, cu blestemele! De față era și prietena cântărețului. Polițistul a rămas mască, a întrebat dacă este amenințat, iar răspunsul a fost negativ. CITEȘTE ȘI: MANELISTUL BIJU, ASALTAT DE MINORE. […]