Explozie devastatoare la Beirut: A doua demisie în guvernul libanez

Candidatura Simonei Spătaru din partea USR-PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 4 a fost lansată duminică.Simona Spătaru a prezentat obiectivele pentru sectorul 4, respectiv crearea unui parc de investiţii cu 10.000 de locuri de muncă, educaţie "4x4" - începerea lucrărilor pentru patru şcoli, patru creşe şi patru grădiniţe cu program prelungit, dublarea burselor pentru copii, un nou parc, plantarea a 100.000 de copaci, taxe zero pentru gunoiul reciclat corect, reabilitarea blocurilor fără "pile", construirea unei policlinici. Ea a arătat că toate aceste obiective pot fi realizate mai ales cu bani europeni."Actualul primar este o simplă marionetă, o marionetă şi nimic altceva pentru că acum sforile sunt trase de clanuri. Asta face acum actualul primar şi nimic altceva şi nu ştie în ce direcţie să o ia. Nu construieşte pentru acest sector, ci construieşte pentru alte buzunare şi pentru un alt viitor al altor oameni, nu al cetăţenilor din sectorul 4. Acest lucru eu îl voi schimba. Nimeni nu are sfori de care să mă tragă", a afirmat ea, prezentând o marionetă. La eveniment au participat Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei din partea USR-PLUS şi PNL, Violeta Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti, Pavel Popescu, preşedintele PNL sector 4, Paul Ene, preşedintele USR sector 4, şi Oana Ţoiu, coordonator regional PLUS. Oana Ţoiu Nicuşor Dan a afirmat că Simona Spătaru este un candidat excelent pentru sectorul 4, pe care l-a catalogat drept un sector "în suferinţă". "Aici avem un primar care a aruncat cu bani aşa cum a aruncat şi primarul PSD de la Primăria Generală. În trei ani, bugetul primăriei a crescut cu 250 de milioane de lei şi asta nu s-a văzut în viaţa cetăţenilor", a spus candidatul la Primăria Capitalei.Violeta Alexandru a susţinut că Simona Spătaru este "omul care poate face din sectorul 4 o comunitate în care să nu-ţi fie frică să mergi pe stradă". "Clanurile interlope conectate la Băluţă au de ce să se teamă de venirea Simonei Spătaru în primărie. Ştie lege, foloseşte legea, ştie să lucreze cu legea în mână pentru a scoate toate clanurile interlope din sectorul 4. (...) Este în firea PSD să mintă şi să folosească interlopii. Este în firea PSD să folosească grupuri de interese în loc să respecte cetăţenii sectorului", a afirmat preşedintele PNL Bucureşti.Pavel Popescu a prezentat fabula liliacului, susţinând că aceasta se aplică oricărui membru PSD. "Acest rol al liliacului i s-a aplicat primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, pentru că, asemenea liliacului, el a refuzat să spună în ce tabără se află - se află în tabăra cetăţenilor sau în tabăra PSD-Gabriela Firea. (...) Primarul Daniel Băluţă este din tabăra PSD, care înseamnă Gabriela Firea, aceste clanuri interlope, aceste sifonări din banul public din toate companiile şi instituţiile Primăriei Capitalei", a afirmat preşedintele PNL sector 4. Preşedintele USR Sector 4, Paul Ene, a susţinut că încă 4 ani cu PSD la "butoane ar fi o catastrofă pentru Bucureşti". El a mai afirmat că administraţia de la sectorul 4 este una "incompetentă şi coruptă".