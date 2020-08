Victor Slav s-a ”reprofilat” pe ”afaceri la portbagaj”. L-am fotografiat în timp ce…

14:10

Cătălina Ponor a fost cerută în căsătorie de Bogdan Jiianu, actorul cu care gimnasta formează un cuplu de aproximativ doi ani. Bărbatul a fost căsătorit în trecut cu cântăreața Julia. Cătălina Ponor, 32 de ani, s-a logodit de curând cu alesul inimii ei, Bogdan Jianu, 50 de ani. Medaliată cu aur de la Jocurile Olimpice