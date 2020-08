Italia a prelungit măsurile pentru cei care vin din România! Ce trebuie să faci

15:50

Duminică dimineață, Florin Mototolea, „regele Duduienilor", a fost condus pe ultimul drum, în mare secret de apropiații lui. Și, deși membrii familiei lui Emi Pian au încercat să rămână discreți și să respecte legea în ceea ce privește distanțarea socială, mulți participanți nu au rămas însă nepedepsiți de autorități. Zeci de polițiști și jandarmi au […]