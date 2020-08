Petrecere cu interlopi, fără respectarea măsurilor impuse de pandemie!

18:20

Culiță Sterp este unul dintre artiștii cărora le place să-și arate adevărata față și tocmai de aceea, cântărețului nu i-a fost niciodată rușine cu faptul că vine de la țară, ba chiar este extrem de mândru de familia lui, pe care o implică în diverse proiecte online. Mama lui Culiță Sterp este deseori implicată în […] Râzi cu lacrimi! Mama lui Culiță Sterp dă de pământ cu divele operate: „Arată ca un clovn. Sunt toate la fel"