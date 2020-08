Un consilier din Vaslui, răpus de coronavirus! Șeful său s-a opus purtării măștii de protecție

23:00

Scene de groază s-au petrecut într-o comună din Dâmbovița. Doi indivizi au atacat polițiștii veniți să aplaneze o situație conflictuală. În urma celor întâmplate, oamenii legii s-au ales cu răni grave. Doi polițiști s-au ales cu răni grave, după ce au fost bătuți cu bestialitate de către doi frați din Văcărești, Dâmbovița. Scandalul s-a petrecut […]