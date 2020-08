Ancheta continuă în cazul morții lui Emi Pian! Clanul Duduianu a fost chemat la Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei pentru audieri

23:40

Victor Slav s-a pus pe treabă, după ce a ”terminat-o” cu rolul de prezentator al emisiunii ”Îmi place dansul”, de pe Kanal D. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar avea de gând să pună bazele unui restaurant de cinci stele, care să rupă gura târgului. Iar imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate, […] The post Victor Slav s-a ”reprofilat” pe ”afaceri la portbagaj”. L-am fotografiat în timp ce… appeared first on Cancan.ro.