Pamela de România a defilat într-un costum de baie „invizibil” la piscină, iar pozele au ajuns la noi

08:10

Italia a prelungit măsurile pentru cei care vin din România. Citește mai jos ce trebuie să faci dacă plănuiești un drum în Peninsulă. Premierul Giuseppe Conte a emis, vineri noaptea, un decret de prelungire a măsurilor de stopare a răspândirii coronavirusului, până pe 7 septembrie. Astfel, s-a decis extinderea măsurii de carantină pentru persoanele care […] The post Italia a prelungit măsurile pentru cei care vin din România! Ce trebuie să faci appeared first on Cancan.ro.