VIDEO|Reacție incredibilă a ministrului Ion Ștefan, întrebat despre casa din Focșani: „Întreab-o pe maică-ta, mă!”

Infestatia cu plosnite de pat nu este un lucru de glumit. Aceste mici insecte care paraziteaza omul de mii de ani sunt mult mai periculoase si deranjante decat tantarii. In plus, sunt greu de depistat, astfel ca ne putem trezi cu intreg dormitorul infestat, dupa numai cateva zile. Ce putem face in aceasta privinta? Avem […]