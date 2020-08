Premierul britanic Johnson critică migraţia peste Canalul Mânecii

13:50

Gruparea UTA Arad a prezentat luni alte două achiziţii, fundaşul brazilian Erico da Silva şi portarul Horaţiu Moldovan, numărul transferurilor de când echipa a promovat în Liga I de fotbal ajungând la cinci."Sunt fericit că am ajuns aici, ştiu ce înseamnă UTA, e o echipă de tradiţie. Sper să pot să ajut echipa, sper să ajungem la nivelul la care ne dorim noi. Mulţumesc pentru oportunitatea de a ajunge aici. Sunt fericit că m-am întors în ţară, mă bucur că am revenit. Am fost un pic stresat că nu ştia dacă pot intra în ţară. Acum gândul meu este să joc fotbal liniştit", a declarat Erico da Silva într-o conferinţă de presă.În vârstă de 31 de ani, Erico da Silva a mai evoluat în cariera sa la echipe precum Universitatea Cluj, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu şi Sabail, în Azerbaidjan.Portarul Horaţiu Moldovan este conştient de concurenţa pe care o are la echipa arădeană, dar s-a arătat dispus să aştepte rândul pentru a debuta: "Sunt fericit că am ajuns la o echipă de tradiţie, cu suporteri minunaţi. Am simţit pe pielea mea la meciul direct. Am venit cu scopul de a juca în Liga I, sunt conştient că am o concurenţă mare. Îmi aştept rândul şi cu siguranţă va veni. Toţi venim cu acelaşi gând, să mergem în play-off, acesta este principalul obiectiv".Moldovan, 22 de ani, a mai jucat pentru Ripensia, FC Hermannstadt, Viitorul Pandurii Tg. Jiu şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.Numărul transferurilor efectuate de UTA Arad, după promovarea în Liga I, a ajuns la cinci, după achiziţionarea jucătorilor Ioan Hora, Neluţ Roşu şi Vlad Morar.Conducerea clubului UTA Arad a anunţat că vineri va disputa un meci amical, în deplasare, de la ora 20:00, în compania echipei CFR Cluj.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: UTA Arad / Facebook