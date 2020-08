Tomac anunţă începerea campaniei de strângere de semnături pentru candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei

18:40

Federaţia americană de tenis (USTA) informează într-un document adresat jucătorilor care vor participa sau urmează să-şi anunţe participarea la turneul US Open, că nu va fi răspunzătoare pentru eventuale infectări cu Covid-19 sau chiar moartea din această cauză, scrie EFE.Documentul de două pagini a fost făcut public pe reţelele de socializare de jucătorul olandez Wesley Koolhof (31 ani, locul 17 ATP la dublu).EFE a verificat cu un reprezentant al jucătorului care a preferat să rămână anonim că există acest document în care participanţii îşi asumă toată responsabilitatea în caz de complicaţii generate de coronavirus.''Îmi asum în mod voluntar responsabilitatea deplină pentru orice risc, inclusiv deces, care mi se poate întâmpla mie sau altor persoane care vin în contact cu mine, ca urmare a prezenţei mele în incintă, fie din cauza neglijenţei NTC (Centrul Naţional de Tenis) sau în orice alt fel'', scrie, printre altele, în documentul respectiv.De asemenea, se specifică faptul că într-o astfel de situaţie, participantul nu va întreprinde acţiuni legale contra organizatorilor."USTA şi ATP au colaborat la elaborarea termenilor legali pentru turneul care urmează să aibă loc'', a declarat o sursă pentru EFE.Openul Statelor Unite, care va avea loc între 31 august şi 13 septembrie, înaintea competiţiei de la Roland Garros, care va debuta pe 27 septembrie, se va disputa fără spectatori şi în absenţa unor nume importante, precum australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA, sau spaniolul Rafael Nadal, numărul 2 ATP.Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a anunţat că va lua o decizie în privinţa participării la US Open după turneul WTA de la Praga, programat săptămâna aceasta, la care este principala favorită."Trebuie să simt lucrurile, să văd schimbările pe care ei (organizatorii US Open) le vor face în privinţa călătoriei şi toate celelalte", a spus Halep, referindu-se la competiţia de la Flushing Meadows,subliniind condiţiile "dure" din Statele Unite, ca urmare a pandemiei de coronavirus.Cu dubiile Simonei Halep şi forfait-urilor deja anunţate ale australiencei Ashleigh Barty, numărul unu mondial, ucrainencei Elina Svitolina (locul 5 WTA) şi olandezei Kiki Bertens (locul 7 WTA), turneul american de Mare Şlem simte o anumită incertitudine în rândul participanţilor, în ciuda deciziei organizatorilor ca toţi jucătorii să fie plasaţi într-o "bulă" sigură la New York, cu un protocol sanitar strict şi fără spectatori."Ştiu că este foarte strict, dar este un pic stresant din punctul meu de vedere", a declarat Halep la Praga, potrivit presei locale. "Dar aceste reguli de securitate sunt necesare, sănătatea este cea mai importantă. Prioritatea mea o reprezintă sănătatea mea, partea mentală şi nu vreau să mă stresez pentru nimic. Îmi voi baza decizia mea finală pe acest lucru", a mai adăugat campioana română. AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) US Open Tennis Championships / Facebook