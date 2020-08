Ce plan de răzbunare ar fi pus la cale Duduianu senior, din pușcărie. “Vrea ca ucigașul fiului său să fie…”

16:10

Pamela de România a fost protagonista unui pictorial incendiar. Fosta asistentă TV Simona Trașcă a defilat într-un costum de baie „invizibil” la piscină, iar noi am intrat în posesia imaginilor. Pandemia de coronavirus le-a dat bătăi de cap tuturor, dar mai ales personajelor mondene, care nu s-au putut bucura de evenimentele cu care erau obișnuite. […] The post Pamela de România a defilat într-un costum de baie „invizibil” la piscină, iar pozele au ajuns la noi appeared first on Cancan.ro.