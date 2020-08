O legendă a Giuleștiului vine să ducă Rapidul în Liga 1: „Ne-am înțeles foarte repede!”

18:10

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chindia Târgoviște, le-a cerut elevilor săi să rămână cu picioarele pe pământ după victoria cu 2-0 din prima manță a barajului pentru menținerea/promovarea în prima ligă a țării cu CS Mioveni. „Am spus și înainte de această partidă că sunt patru reprize pe care trebuie să le disputăm. Nu […]