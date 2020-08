Peste 10 miliarde de date ale utilizatorilor de pe Internet, expuse în baze de date nesecurizate din 20 de ţări (studiu)

06:20

Spectacolul "Babel", concept şi coregrafie Arcadie Rusu, deschide marţi, de la ora 20,00, în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român, cea de-a 13-a ediţie a Festivalului de Teatru Independent de Orice - UNDERCLOUD.Cu o distribuţie din care fac parte Ioana Marchidan, Teodora Velescu, Diana Spiridon, Anda Stoian, Alin State, Alex Călin, Bogdan Iacob şi Arcadie Rusu, spectacolul va mai avea o reprezentaţie în aceeaşi zi, de la ora 22,00, în acelaşi spaţiu.Tot în prima zi a festivalului, în cadrul secţiunii Minicloud, va avea loc, de la ora 10,00, în curtea MŢR, un Atelier pentru copii, urmat de la ora 11,00 de "Cetatea Poveştilor" cu Marian Râlea, în grădina Muzeului Naţional "Grigore Antipa".Seara va începe în grădina Muzeului Antipa, de la ora 19,00, cu o lectură-performance din romanul "Mai drăguţ decât Dostoievski", moment regizat de Chris-Simion Mercurian, cu Maia Morgenstern şi Carla-Maria Teaha, urmat de o discuţie cu cele două autoare: Nora Iuga şi Angela Baciu, potrivit unui comunicat al organizatorilor.În online va putea fi urmărit spectacolul "Instrucţional pentru Singurătate: Cum să dormi cât îţi propui" regia Tamilla Woodard, cu Katia Pascariu, producţie Teatrul Luni de la Green Hours & PopUp Theatrics.Festivalul Undercloud 2020 se va desfăşura în perioada 11 - 18 august în două spaţii în aer liber - în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român şi în grădina Muzeului Naţional "Grigore Antipa".Pe parcursul celor opt zile de festival spectatorii vor avea posibilitatea să urmărească un program adresat atât adulţilor cât şi copiilor.Printre noutăţile celei de-a 13-a ediţii UNDERCLOUD se află secţiunea online cu spectacole create de artişti independenţi în perioada pandemiei, precum şi o secţiune dedicată copiilor, cu ateliere de teatru şi spectacole create special de actorul Marian Râlea.Între 11 şi 15 august vor avea loc, în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român, o serie de ateliere de teatru pentru copii, iar între 11 - 18 august, Marian Râlea aduce în grădina Muzeului Naţional "Grigore Antipa" o serie de spectacole create special pentru UNDERCLOUD, "Cetatea Poveştilor", ce se adresate copiilor între 3 şi 14 ani.Seara festivalului sunt dedicate secţiunii BestOf, în care vor putea fi văzute sau revăzute spectacole premiate de-a lungul anilor în festival, respectiv "BABEL" - câştigătorul Premiului "Undercloud" la ediţia a X-a, "Basma curată", câştigător al Premiului Juriului în 2019, "Cu ce vă servesc?", "Efectul razelor gama asupra crăiţelor lunatice", premiul Under any Cloud în 2017, "Artă" premiul Under any Cloud în 2015, "Carpathian Garden", cel mai bun spectacol la Undercloud 2014, "Omul pernă" spectacol câştigător a 4 premii în 2016, sau "Proof", o producţie Unteatru.Din festival nu vor lipsi performance-uri lectură: "Mai drăguţ decât Dostoievski" (o lectură după Nora Iuga şi Angela Baciu, în dramatizarea lui Chris Simion-Mercurian cu Maia Morgenstern şi Carla-Maria Teaha), "Noaptea de foc" (lectură-performance cu Marius Manole, după romanul lui Eric-Emmanuel Schmitt), "Cum am dresat un melc pe sânii tăi" (piesă scrisă de dramaturgul Matei Vişniec, un "performance reading" în filigran poetic, creat de două femei - actriţa Carla Maria Teaha împreună cu regizoarea Mariana Cămărăşan) şi "Nebunul" (după romanul lui Savatie Baştovoi, punctul de pornire al spectacolului performance cu Antoaneta Cojocaru, în dramatizarea şi regia Chris Simion - Mercurian, cu suport video semnat Bogdan Botofei).În perioada pandemiei, artiştii independenţi din România au creat spectacole de teatru online, a căror temă surprinde starea prin care am trecut cu toţii. UNDERCLOUD va prezenta publicului "Instrucţional pentru singurătate", o serie teatrală online interactivă în care participanţii sunt instruiţi în arta de a scoate ce este mai bun din propria singurătate. Cele trei instrucţionale îi au ca protagonişti pe actorii Marius Manole (101. Cum să te întâlneşti cu tine însuţi, regia France-Elena Damian), Katia Pascariu (102. Cum să dormi cât îţi propui, regia Tamilla Woodard) şi Matei Chioariu (103. Cum să rezolvi camerele singurătăţii, regia Ana Mărgineanu)."Ediţia de anul acesta este o provocare din foarte multe puncte de vedere, de la măsuri de siguranţă la adaptarea la spaţii, însă, anul acesta, mai mult ca oricând, n-am uitat gândul cu care am pornit la drum - artiştii independenţi au nevoie de sprijin şi de public. Diferit, dar, mai important - împreună - ne vedem anul acesta la #UNDERCLOUD13. Cu grijă pentru celălalt, respectând măsurile care ne protejează sănătatea şi duc mai departe speranţa să ne revedem mai des", a declarat Chris Simion - Mercurian, iniţiator Undercloud.La #UNDERCLOUD13 organizatorii au invitat în rândul spectatorilor cadrele medicale din linia întâi, "ca semn de mulţumire pentru efortul depus de aceştia în această perioadă".UNDERCLOUD este creat şi organizat de Asociaţia UNDERCLOUD şi finanţat de Ministerul Culturii.UNDERCLOUD a fost creat în 2008 şi este primul festival de teatru independent din România. Din 2014 se desfăşoară sub egida programului Europe for Festivals. Festivals for Europe, un important certificat internaţional atribuit de Comisia Europeană şi Asociaţia Festivalurilor din Europa. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice/facebook