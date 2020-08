Calificare cu emoții în „careul de ași” al Europa League pentru „diavolii roșii!”

18:20

Sorții au fost generoși cu FC Botoșani la cea de-a doua aventură a grupării moldave în Europa League. Ordabasy Şimkent este formația pe care trupa pregătită de Marius Croitoru o va întâlni în deplasate pe 27 august. Din cauza măsurilor anti-coronavirus și a restricțiilor impuse de UEFA partida se va disputa într-o singură manșă. Conform […]