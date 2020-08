Relaţii la serviciu care costă: Cum a ascuns un fost CEO al McDonald's relaţiile nepotrivite cu mai mulţi angajaţi şi cât trebuie el să plătească gigantului american din cauza lor

12:10

„Oportunităţi există întotdeauna când eşti femeie. Cu condiţia să fii conştientă de calităţile tale şi să le foloseşti”, crede Mihaela Mitroi, care are o experienţă profesională de peste 25 de ani. Mutarea la EY, după 22 de ani de consultanţă fiscală în cadrul unei alte companii, a fost, potrivit ei, cea mai recentă realizare profesională. „Am găsit aici o echipă foarte drăguţă, m-am simţit bine primită. Lider regional am fost şi înainte, în cealaltă companie, însă aici am în plus alte ţări, pre...