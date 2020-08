De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori

Una dintre cele mai importante sărbători bisericești, Adormirea Maicii Domnului, este prăznuită în fiecare an pe data de 15 august. Însă, Sfânta Maria se sărbătorește de două ori într-un an, deoarece fiecare dată din calendar are o semnificație aparte. Vezi de ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori pe an. În calendar ortodox 2020, […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea