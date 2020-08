NBA-ul este la loc de cinste » 7 meciuri în noaptea de marți spre miercuri!

23:30

CANCAN.RO vă prezintă cele mai noi desfășurări de forțe dintr-o mega-dispută care se derulează în lumea bună. Giovani Becali a ”dezgropat” războiul cu fosta iubită. După ce a fost executat silit în două dosare, pentru că nu ar fi plătit pensia alimentară datorată copilului pe care nu l-a recunoscut, fostul impresar nu predă armele și […] The post Giovani Becali a dezgropat scandalul cu fosta iubită! Judecătorii au decis să… appeared first on Cancan.ro.