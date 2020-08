VIDEO | Cel mai mare laborator de cocaină din Olanda, descoperit de poliție

10:30

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat, de curând, o serie de definiții de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus. Instituția recomandă testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane. INSP recomandă prioritizarea testării pentru COVID-19 la următoarele categorii: 1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definiţiei de caz 2. Contacți […] The post INSP a hotărât! Cine trebuie să fie testat cu prioritate pentru coronavirus appeared first on Cancan.ro.