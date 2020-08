Mircea Badea, atac dur la adresa polițiștilor: ”Ați ieșit din tură de la domnul Pian?”

12:30

Este doliu în lumea politică. Fostul preşedinte al Senatului, Oliviu Gherman, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Oliviu Gherman a fost un om politic și senator în patru legislaturi. Vestea despre decesul lui a fost confirmată, marţi, de Adrian Năstase, pe blogul personal. Acesta a ținut să tranzit un mesaj de […]