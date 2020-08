Incredibil! Un angajat al Spitalului din Timișoara a ascuns faptul că soția lui are coronavirus

13:00

Pe data de 4 iulie 2020, chiar în apropierea Vienei, cecenul Mamikhan Umarov, alias Anzor din Viena, a fost împușcat în urma unei operațiuni coordonate, din primele informații apărute în spațiul public, chiar de serviciile ruse de informații. Mamikhan Umarov – notează GÂNDUL.RO – era unul dintre cei mai cunoscuți separatiști ceceni și, bineînțeles, un […]