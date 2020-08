SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 12 august

21:00

Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6 din partea PNL şi USR-PLUS a fost lansată marţi.La eveniment au participat preşedintele PNL, Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan Barna, preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-PLUS şi PNL, Nicuşor Dan."Suntem două echipe extrem de serioase, cu oameni cinstiţi, cu oameni cu experienţă, cu oameni care cunosc problemele Bucureştiului şi care vor face echipă pentru Bucureşti la toate nivelele. Mesajul meu aici este foarte clar: Ciprian Ciucu ca şi primar de sector, Nicuşor Dan ca şi primar general şi viitorul Guvern USR-PLUS, ca de altfel şi actualul Guvern, formează o echipă pentru bucureşteni şi colaborează pentru a duce la bun sfârşit toate proiectele de care are nevoie Bucureştiul", a spus preşedintele PNL, Ludovic Orban.Ludovic Orban a vorbit şi de "dezastrul" ultimelor administraţii din Bucureşti, dând ca exemple faptul că pasajul Ciurel, lărgirea Prelungirii Ghencea şi pasajul de pe centură "bat pasul pe loc". În acest context, Orban a precizat că în cursul lunii august vor începe lucrările la autostrada de centură a Bucureştiului, pe tronsonul de sud, şi că lucrările pentru deschiderea metroului din Drumul Taberei sunt în linie dreaptă.El a amintit că Ciprian Ciucu este membru al PNL din 1997."Ciprian Ciucu în ultimii patru ani de zile a fost un adevărat vârf de lance în opoziţia tuturor prostiilor care au fost azvârlite în capul bucureştenilor de administraţia PSD. A fost unul dintre puţinii consilieri care a făcut-o pe Firea să-şi piardă firea în repetate rânduri, datorită faptului că a dezvăluit cu curaj toate matrapazlâcurile şi toate ilegalităţile care au fost făcute de PSD în administraţia Bucureştiului", a spus Orban.Preşedintele USR, Dan Barna, a subliniat că Ciprian Ciucu este un candidat foarte valoros."Este şansa sectorului 6 de a ieşi din logica unui sector la coada numerelor de sectoare din Bucureşti şi a deveni ceea ce trebuie să fie - o parte vibrantă a metropolei europene care trebuie să fie Bucureştiul", a spus Dan Barna.Deputatul Claudiu Năsui a susţinut, la rândul său, că Ciprian Ciucu ar putea să schimbe modul în care se face administraţie publică în Bucureşti şi ar putea să "stârpească corupţia generalizată şi mafiile care s-au construit în jurul administraţiilor locale"."Bucureştiul a fost dominat în ultimii patru ani de PSD, a fost ruinat. Conturile Primăriei Capitalei sunt aproape să fie blocate şi am văzut că doamna Firea dă noi pomeni electorale. Nu s-a oprit nici acum. Cheltuielile au tot crescut", a mai spus Năsui.Vlad Voiculescu a subliniat că Ciprian Ciucu nu a făcut pact cu PSD, ci a făcut cu adevărat opoziţie când a fost consilier municipal."Ciprian Ciucu are mintea, curajul şi forţa de muncă să aducă Sectorul 6 în secolul XXI", a afirmat preşedintele PLUS Bucureşti.Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a susţinut că Ciprian Ciucu este "o garanţie că se poate mai bine, mai transparent, cinstit, cu respect" şi l-a criticat pe primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu."Gabriel Mutu este varianta în pantaloni a Gabrielei Firea, este varianta masculină a Gabrielei Firea - un stil de a face politică cu aroganţă, cu dispreţ faţă de cetăţeni, cu frica de transparenţă, pentru că te întrebi tot timpul ce au de ascuns, cu teama să-ţi răspundă la întrebări esenţiale despre soarta acestui sector", a spus Violeta Alexandru.Ea a susţinut că proiecte făcute de Gabriel Mutu trebuie "scuturate de la temelie şi văzut unde s-au dus banii cu care pretinde că le-a făcut".Şi deputatul Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, l-a criticat pe Gabriel Mutu, susţinând că acesta "s-a remarcat prin aruncatul de bani publici, prin acţiuni de imagine, prin gesturi inutile"."Avem, din fericire, un candidat la Primăria Sectorului 6 care trăieşte în secolul XXI, care ştie ce înseamnă administraţie publică de secol XXI, care ştie ce înseamnă decizie luată pe bază de date, care ştie ce înseamnă management de proiect, pe scurt, care poate să scoată din dezastru acest Sector 6", a spus el.Ciprian Ciucu l-a criticat şi el pe Gabriel Mutu, susţinând că acesta a "căpuşat Primăria Sectorului 6, a îngropat acest sector în datorii", a realizat lucrări foarte proaste şi nu a construit nicio grădiniţă, creşă şi şcoală."Acest sector este într-o stare foarte proastă, arată (...) ca o parte dintr-un un oraş din Africa subsahariană", a spus Ciucu, susţinând că acest lucru se datorează administraţiilor PSD şi celor anterioare.El a arătat că are un program în 6 puncte care poate fi îmbunătăţit şi care vizează, între altele, locuire de calitate, servicii publice de calitate - construirea de şcoli, grădiniţe şi şcoli -, realizarea de parcări pe verticală, salubrizare, reabilitarea tuturor blocurilor, impunerea unor standarde de cost pentru servicii publice şi pentru contracte de lucrări publice, realizarea unei hărţi digitale pentru acordarea de autorizaţii şi avize. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)