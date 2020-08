Dorian Popa și-a șocat fanii, după ce a apărut în scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat cu artistul. FOTO

18:40

Un copil din Ilfov a murit după ce a fost lovit de mașină. Accidentul rutier a avut loc astăzi. Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 6, în comuna Cornetu, a avut loc un eveniment rutier în urma căruia un minor a fost lovit de un […]