Lidia Buble, victima bullying-ului. Cum a reușit vedeta să treacă peste momentele grele

Un angajat al Spitalului din Timișoara a ascuns faptul că soția lui are coronavirus. Ulterior, s-a aflat că și bărbatul era infectat cu virusul ucigaș. Bărbatul este cercetat penal după ce a continuat să meargă la serviciu, deşi soţia sa era infectată cu coronavirus. El a ascuns faptul că soția lui are COVID-19, iar ulterior […]