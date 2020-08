Gestul extrem al unui hoț prins la furat într-un magazin din Iași: și-a tăiat venele, de față cu clienții

08:10

Costel Biju s-a ales cu plângere penală după ce manelistul a blestemat un polițist care l-a amendat pentru că nu a purtat masca de protecție, în urmă cu câteva zile, în apropiere de Ploiești, anunță reprezentanții Sindicatului Europol. În urmă cu doar câteva zile, Costel Biju a fost surprins într-o benzinărie din apropiere de Ploiești, […]