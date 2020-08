Marilyn Monroe, prima dragoste adevărată a actorului Tony Curtis. Ce s-a întâmplat cu copilul celor doi. Ce i-a reproşat starul când a părăsit-o

Marilyn Monroe şi Tony Curtis au jucat împreună în comedia romantică Some Like It Hot. Filmul lansat în 1959 este încă considerat a fi unul dintre cele mai reuşite din toate timpurile. Actorul a întâlnit-o pe blondă în toamna anului 1948 şi a fost dragoste la prima vedere.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)