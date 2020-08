Hunedoara: Zece angajaţi ai Minei Lupeni, inclusiv directorul, în izolare după ce un angajat s-a infectat cu COVID-19

11:40

Actriţa americană Loretta Young, pe numele său adevărat Gretchen Young, s-a născut la la 6 ianuarie 1913, în Salt Lake City, statul Utah, potrivit portalului de specialitate imdb.com.În 1917, a avut o interpretare de scurtă durată în producţia ''The Primrose Ring'' (1917), iar în 1921 a făcut parte din distribuţia filmului ''The Sheik''.Rolul Denise Laverne din pelicula ''The Magnificent Flirt'' (1928) a propulsat-o în atenţia oamenilor de film drept o actriţă capabilă ce poate transpune orice personaj cu dedicaţie totală. A jucat, în 1928, în pelicula ''The Head Man'' şi a continuat cu diferite interpretări, ajungând la circa şase-nouă roluri pe an.A urmat interpretarea din pelicula ''Too Young to Marry'' (1931), pentru ca ulterior la jumătatea anilor '30 să semneze un nou contract de colaborare cu studiourile Fox, ceea ce avea să-i ofere o platformă profesională prin care va deveni una dintre actriţele apreciate ale industriei de la Hollywood.Alături de Clark Gable a jucat în producţia ''Call of The Wild'' (1935). A ales pentru o perioadă Europa, pentru ca ulterior să revină pe pământ american. Interpretarea Sally Goodwin din pelicula ''Kentucky'' (1938) a fost un adevărat succes, iar partenerul de platou, Walter Brennan, a obţinut Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul Peter Goodwin.Recunoaşterea succesului său a fost marcată prin acordarea Oscarului pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din pelicula ''The Farmer's Daughter'' (1947). În acelaşi an, a apărut pe marile ecrane în ''The Bishop's Wife'', iar ulterior, în 1949, în ''Mother is a Freshman'' şi ''Come to the Stable'', pentru această din urmă peliculă obţinând cea de-a doua nominalizare la Oscar.Interpretarea din ''It Happens Every Thursday'' (1953) a însemnat ultima sa apariţie de succes pe marile ecrane, pentru ca ulterior să se dedice carierei de televiziune, respectiv show-ului ''The Loretta Young Show'' (septembrie 1953-septembrie 1961).A fost recompensată cu premii Emmy, în 1954, 1956 şi 1958. A apărut pentru scurt timp, în 1962, pe micul ecran în ''The New Loretta Young Show'' (1962), iar ultima sa distribuţie televizată a avut loc în 1989 în ''Lady in the Corner'', indică imdb.com.A dus o viaţă discretă în Palm Springs, California, până la moartea sa în 12 decembrie 2000. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: imdb.com