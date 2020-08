Cum să parchezi regulamentar şi fără probleme în Bucureşti – Amparcat.ro civilizat! Aplicaţia care face Capitala să zâmbească

09:20

Ungaria a decis că școlile se vor deschide, așa cum a fost și în 2019, pe 1 septembrie. Până în prezent, vecina României a avut 4.746 de cazuri confirmate și 614 decese. În acest context, Guvernul de la Budapesta a analizat situația epidemiologică din țară și concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că […]