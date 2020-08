În plină pandemie, sexy-bloggerița de la Asia Express a ”spart” un sfert de milion de euro!

10:30

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi, vânt puternic și descărcări electrice. Iată care sunt zonele vizate. În intervalul 12 august, ora 12:00 – 12 august, ora 23:00, descărăcările electrice, grindina și vijeliile își vor face apariția în zonele montane, dar și regiunile sud-vestice. În intervalul menționat, la munte, în jumătatea de nord […]