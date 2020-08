Klaus Iohannis a fost întrebat de ce în România nu se testează masiv. Răspunsul suprinzător al președintelui

13:10

O multime de afaceri au ales mediul online pentru a-si desfasura activitatea, iar decizia nu este deloc intamplatoare tinand cont de contextul actual, dar si de tendintele cumparatorilor din ultimii ani. Clientii tai au nevoie de mai multa libertate si nu se simt in largul lor atunci cand sunt ingraditi de anumite restrictii. In plus, daca esti in pozitia antreprenorului ar trebui sa-ti convina acest trend deoarece vei avea cheltuieli mai putine si venituri mai bune, asta daca alegi cu responsabilitate o agentie web design cu care sa lucrezi.